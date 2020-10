Kiik peab Tallinna haigla valmimist 2026. aastaks EL-i raha eest realistlikuks

Sotsiaalminister Tanel Kiik möönab, et Tallinna haigla projekteerimiseks ja ehitamiseks jäänud aeg on napp, kuid kinnitab, et valitsus on otsustanud selle ennaktempos ellu viia. Seetõttu amortiseerunud haiglahoonetesse enam investeeringuid ei tehta, vahendab ERR.