Ratas lisas, et Eesti on kaasatud aruteludesse väga õigel hetkel, sest WHO on praegu viimistlemas oma laiemat digitervise strateegiat aastateks 2020–2025. «Eesti e-tervise projekt sai WHO tunnustuse ja tänu sellele on meie riigi esindajad nüüd kaasatud WHO digiosakonda nõustavasse tehnilisse nõuandegruppi. See tähendab ka rohkelt uusi võimalusi Eesti X-tee lahenduste kasutamiseks,» sõnas peaminister.