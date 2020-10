TAI: perearstid peaksid HIV testimisele rohkem tähelepanu pöörama

Perearstiabi käigus testimine on küll tõusnud, kuid jätkuvalt väga vähene. Ühe perearsti nimistu kohta tehti 2019. aastal keskmiselt 26 HIV-testi. «Kuna esmatasand on kõige tõenäolisem koht kokkupuuteks tervishoiuteenustega, tuleks seal testimisele rohkem tähelepanu pöörata. Samuti vajab HIV-indikaatorseisundite alusel testimine olulist tõhustamist, kuna nende inimeste seas võib kõige suurema tõenäosusega olla HIVi nakatunuid,» kommenteeris TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia vanemteadur Kristi Rüütel.

Testitute seas oli naisi oluliselt rohkem kui mehi, samas on naiste osakaal uute HIV-juhtude seas madalam kui meeste puhul. Seetõttu tuleks senisest oluliselt enam tähelepanu pöörata meeste testimisele.

HIV indikaatorseisundite puhune HIV-testimine oli väga piiratud. Need on haigused ja seisundid, mis kas levivad sarnaselt HIVile (näiteks seksuaalsel teel levivad infektsioonid) või mida põevad eelkõige immuunpuudulikkusega inimesed (näiteks erinevad seenhaigused). Nende seisundite puhul on HIV-nakkuse esinemise tõenäosus suurem kui 0,1% ja kõiki patsiente tuleks HIV-nakkuse suhtes testida.