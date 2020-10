Lastearst: täiskasvanu eeskuju mõjutab seda, kuidas laps toitub

Lapsed õpivad eelkõige oma vanemaid jäljendades, seega on tähtis ise eeskuju anda ja tervislikult süüa.

Eesti, Läti ja Leedu lapsevanemate seas läbiviidud Aptaclubi küsitlusest selgus, et eestimaalased on kõige altimad andma lastele täiendavalt vitamiine ja mineraale. Samuti pööravad Eesti lapsevanemad mõnevõrra rohkem tähelepanu sellele, et lapse toit oleks mitmekülgne.