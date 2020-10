Tervishoiukõrgkoolid hakkavad Virumaal pakkuma võimalusi tulevaste tervishoiutöötajate väljaõppeks

Kokkuleppe kohaselt on tulevikus Kohtla-Järvel võimalik omandada haridust Ida- ja Lääne-Viru maakondadele vajalikel erialadel, mida praegu saab õppida vaid tervishoiukõrgkoolides Tallinnas ja Tartus.

Lepinguga on ühinenud ka Ida-Viru Keskhaigla, Rakvere Haigla ja Narva haigla, et tagada uutele tudengitele vajalikud praktikavõimalused. See, milliseid erialasid ja kuidas Kohtla-Järvel tulevikus õppima saab hakata, selgub järgmise aasta alguses.

Nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden tõid välja, et kõrgkoolide jaoks on oluline keskenduda just piirkonna vajadustele ja pakkuda sealsete kitsaskohtade leevendamiseks kvaliteetset haridust. «Meie eesmärk on viia haridus sinna, kus seda vajatakse,» lisas Ernits.

Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler selgitas, et uute tervishoiuvaldkonna erialade toomine Ida-Virumaale on oluline, tagamaks töötajate järelkasv piirkonna haiglatele. «Rohkemate meditsiinierialade kättesaadavus piirkonnas loob noortele uusi võimalusi teha valik just tervishoiuvaldkonna kasuks. Praktika käigus tekib üliõpilastel side keskhaiglaga ja loodetavasti ka soov oma kodupiirkonnas tööle asuda. Haigla töötajatele on see võimalus ennast täiendada kodukoha läheduses, ühildades õpinguid töö- ja pereeluga.»

Praktika olulisust rõhutas ka Rakvere Haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev. «Vahel ei ole potentsiaalsel tulevasel meditsiinitöötajal sotsiaalselt võimalik oma õpinguid siduda suurlinna elu ja kuluga. Iga uus eriala valik elukoha lähistel laiendab võimalusi.»