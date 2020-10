Ida-Tallinna keskhaiglas on plaaniline ravi täies mahus taastatud

Täna alustasid plaanilist tööd südame- ja endokrinoloogiakeskus, teistes haiguspuhanguga seotud üksustes taastati plaaniline töö juba varem. «Puhangu tõttu haigestunud töötajad on testitud ja terveks tunnistatud, plaanilise ja ambulatoorse töö jätkamiseks takistusi ei ole,» ütles infektsioonikontrolliarst Aino Rõõm.

Et ennetada uusi haiguspuhanguid, hakatakse edaspidi kõiki haiglasse ravile saabuvaid patsiente testima. Plaanilistele päeva- ja statsionaarse ravi patsientidele tehakse COVID-19 test kuni 48 tundi enne haiglasse tulekut. Testi tegemiseks võtavad ITK töötajad haiglasse saabuva patsiendiga ühendust ja broneerivad talle testi tegemiseks aja.

Aktsepteeritud on ka teistes asutustes tehtud testid, kui need on dokumenteeritud ja tehtud mitte varem kui 48 tundi enne planeeritavat ravile tulekut. Varasemad testivastused ei ole aktsepteeritavad.