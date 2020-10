Mitmes haiglas töötamise keelamine võib tekitada meedikute puuduse

Eesti haiglavõrk tugineb suuresti sellel, et meedikud, aga ka abipersonal töötavad mitmes kohas, sest inimesi napib. Mitmes haiglas töötamisega kaasneb oht, et haigus levib ühest haiglast teise, seda näitas kevadine kogemus, kui haigestunud hooldaja viis nakkuse edasi oma teise töökohta.

«See on kliinilise erialati väga erinev, osal erialadel on inimeste puudus suurem, osal on see tera väiksem, aga gastroleerijatest või mitmes linnas töötajatest või sinna-tänna sõitjatest sõltutakse väga palju,» märkis Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer.