Euroopa ravimiamet alustab teise Covid-19 vaktsiini kiirmenetlust

Tavapäraselt tuleb müügiloataotlus esitada koos täieliku andmepaketiga, mis sisaldab andmeid ravimi kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse kohta. Euroopa ravimiameti kiirmenetluse korral saab taotleja enne ametliku müügiloataotluse esitamist edastada komiteele andmeid jooksvalt, vastavalt sellele, millal need kättesaadavaks muutuvad. Kui komitee hinnangul on andmete pakett piisav, saab taotleja esitada juba ametliku müügiloataotluse. Selline menetluse protseduur võimaldab ohututel ja efektiivsetel ravimitel kiiremini turule jõuda.

Otsus kiirmenetluse protseduuriga alustada tugineb asjaolule, et nii eelkliinilistest kui esimestest kliinilistest uuringutest on selgunud, et vaktsiin BVT162b2 algatab organismis immuunvastuse – toodetakse viirusvastaseid antikehi ning T-rakke.

Suuremahulised kliinilised uuringud, mis kaasavad tuhandeid inimesi, on praegu alles käimas ning tulemusi oodatakse järgnevate nädalate ja kuude jooksul. Need andmed on vajalikud, et hinnata vaktsiini efektsiivsust ning ohutust.