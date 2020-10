GALERII ⟩ Eesti kõrgkool õpetab e-koolitusel Afganistani ämmaemandaid ning aitab elusid päästa

Ämmaemanduse teenuse kättesaadavus on Afganistanis piirkonniti äärmiselt ebaühtlane, linnade ja haiglate keskne. Selles valguses on määrava tähtsusega maapiirkondades toimetavate ämmaemandate ettevalmistus. Koolituse eesmärgiks on tõsta Afganistani ämmaemandate pädevusi kogukonna terviseedendajatena, aidata kohalikul elanikkonnal paremini toime tulla tervisekriisides ning neid ennetada. Koolitusel osalejad jaotuvad omakorda kaheks, kellest osa hakkab andma tervisekasvatuslikke loenguid koolitüdrukutele, teine pool pakub loodaval nõuandeliinil tervisekonsultatsioone kohalikule elanikkonnale.

Koolitusele registreerunud 23-aastane Razma ootab selle algust väga. «Juba väikese tüdrukuna tahtsin ma saada ämmaemandaks, sest olen lapsest saati näinud, kui palju probleeme toob kaasa ilma ämmaemanda toetuseta sünnitamine. Meie provintsis on kahjuks surmajuhtumid sünnitusel tavalised. Loodan sellelt koolituselt õppida, kuidas käituda pandeemia ja kriisi korral, et seegi vähene arstiabi, mis meie naistele kättesaadav on, ei katkeks täielikult. Tunnen, et kogukonna ämmaemandana on mul suur vastutus hoida naiste tervist,» ütles ta.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisehariduse keskuse juhataja Silja Mets-Oja sõnul on iga koolituse planeerimine suur au ja ühtlasi põnev väljakutse. «Nelja aasta jooksul, korraldades ja planeerides erinevaid koolitusi Afganistani provintsides, oleme õppinud, kui oluline on märgata ja mõista Afganistani ämmaemandate muret oma kogukonna naiste tervise pärast. Sellest aspektist lähtuvalt püüame koolituse jooksul leida koos osalejatega parimaid lahendusi, kuidas on neil endil võimalik toetada kogukonna naiste tervist ning mida nad ämmaemandatena ise saavad teha. Usun, et enamik ämmaemandaid, kes on varasematel aastatel koolituse läbinud, on saanud juurde teadmisi ja enesekindlust naiste terviseprobleemide nõustamisel.»

Lisaks täna algavale e-koolitusele jätkab Mondo Ida-Afganistanis Nangarhari provintsis Fatima Zahra tütarlastekooli õppetöö toetamist. Tagasipöörduvate sõjapõgenike lastele mõeldud kooli on Eesti panustanud juba kaheksa aastat. Suurem osa koolis käivatest tüdrukutest ja nende perekondadest elab Farm Hada sisepõgenike laagris, kus Mondo analüüsis kevadel olukorda.

Projekti vedava Riina Kuusik-Rajasaare sõnul ilmnes palju puudujääke. «Analüüs tõi välja, et laagri elanikel puudub juurdepääs igasugusele arstiabile, terviseteadlikkus kehvades sanitaartingimustes on äärmiselt napp ja teismelised tüdrukud ei tea midagi naiseks kasvamisest või emadusest. Vajaduste kaardistamine tõi välja ka puhta joogivee puuduse, lapstööjõu kasutamise, koolihariduse piiramise tüdrukutele ja laialdase erivajadustega inimeste diskrimineerimise,» ütles ta.

Sellest kooliaastast töötab Mondo toel Fatima Zahra kooli juures naistearst. Arst mõõdab iga koolipäeva alguses õpilaste kehatemperatuuri, võtab kolmel päeval nädalas vastu pagulaslaagris elavaid naisi, jälgib inimeste tervislikku seisundit ja suunab nad vajadusel haiglasse. Naistearst on korraldanud mitmeid Covid-19 pandeemia teadlikkuse seminare ja jaganud üle 50 hügieenipaki teismelistele tüdrukutele ja naistele.