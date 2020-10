Teadlased leidsid, mis võib kergendada Covid-19 sümptomeid

Bostoni Ülikooli meditsiiniteadlaste juhitud uuringust selgus, et külmetushaigust põhjustava rinoviirusega nakatumine enne koroonaviirusega kokkupuutumist võib kaitsta organismi Covid-19 laastava mõju eest, vahendab Medical Xpress. Ajakirjas Journal of Clinical Investigation avaldatud teadustöö näitab, et ülemiste hingamisteede viirusnakkusega inimesel on organismis viirusevastased kaitsemehhanismid juba sisse lülitatud ja kui organismi siseneb uus koroonaviirus, on selle paljunemine takistatud. Samas selgus uuringust, et varasem haigestumine ei takistanud uue SARS-CoV-2-ga nakatumast.