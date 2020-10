See, et rasedad on gripi raske kulu ja suremuse riskigrupis, on juba pikka aega teada. Nüüd avaldati kümneaastase hiirtel korraldatud uuringu tulemused, mis aitavad mõista, kuidas gripp rasedatel eluohtlike tüsistusteni viib – viirus ei püsi ainult kopsudes, vaid levib igale poole mööda ema keha laiali ja põhjustab «vaskulaarse tormi».