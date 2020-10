Popov avaldas, kelle seas kasvab kiirelt nakatumine koroonaviirusega

Popovi sõnul ei tohi valvsust kaotada juba seetõttu, et aina rohkem on registreeritud nakatunute seas üle 50-aastaseid. «Just nende arv on kasvutrendis ja kasvavad ka hospitaliseerimise numbrid. Vanuseline profiil viimasel ajal on muutunud,» ütles Popov. Ta lisas, et kui veel septembri alguses oli nakatumine suurem noorte inimeste seas, siis oktoobriks on graafik muutunud ning 40 kuni 41 protsenti haigestunutest on vanemad kui 50 aastat.