Koroonapandeemia on inimesed viinud kontorist kodudesse köögilaua taha ja diivaninurgale töötama. Ennetamaks vale tööasendiga seonduvaid probleeme on eriti oluline, et kodus oldaks teadlikud, millal teha pause, kuidas sättida tööasendit ja mööblit ning milliseid abivahendeid tööandjalt kodus valutult töötamiseks küsida.



Euroopa ergonoomi ja ergodisaineri Triinu Sirge sõnul on sagedasimad kodukontori paigutusega seotud probleemid valud või vaevused, enamasti ebamugavustunne kaelas, seljas ja randmes. Lisaks võib esineda ka peavalusid. Tervis annab pikapeale märku, et midagi on valesti – seda tuleb õigel ajal märgata ja veel parem, ennetada. «Kahjuks ennetada veel eestlased eriti ei oska. Lahendusi otsitakse alles siis, kui probleemid ja valud käes,» arvab Sirge.