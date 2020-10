KÖHA ⟩ Kuidas tekib kopsuklamüdioos ja millised on sümptomid?

Klamüüdiad on liik baktereid, mis on võimelised paljunema ainult inimorganismi rakkudes, nad on rakusisesed parasiidid, sest neil puuduvad vajalikud ensüümid eksisteerimaks rakkudest väljaspool.

Peaaegu pooltel elanikkonnast on kopsuklamüdioosi antikehi, mis tähendab, et ühel või teisel eluetapil on inimene sellega kokku puutunud ja raskemas või kergemas vormis haiguse läbi põdenud. Arvestatakse, et nakatumiseks peab olema haige inimesega pikemas kontaktis – tavaliselt nakatuvad pereliikmed või töökaaslased.