Kiik: igapäevaseks kasutuseks võiks eelistada korduvkasutatavat maski

«Juhul, kui inimene võtab maski kasutusele igapäevaselt, käies rahvarohketes kohtades, ühistranspordis, siis tal on nii majanduslikult kui keskkonna mõttes mõistlik minna korduvkasutatavate maskide teed,» selgitas minister. «See eeldab, et inimene soetab kaks-kolm sellist maski, mida ta saab kordamööda kasutada, vahepeal teist pessu pannes. See on mõistlikum variant, kui neid ühekordseid kasutada. Juhul, kui inimene ei kanna nii tihti maske, teeb seda pelgalt näiteks arsti vastuvõtule minnes või üksikjuhtudel, siis on loomulikult lihtsam võtta kasutusele ühekordne mask".