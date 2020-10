Järgmisest aastast muutub töökeskkonna riskianalüüside esitamine sama mugavaks kui tulude deklareerimine

Tervise hoidmine töökeskkonnas on kaalukas meede ka koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. «Pean oluliseks, et töökeskkonna riskide hindamine ja nende maandamiseks abinõude kasutuselevõtt oleks sama mugav kui tulude deklareerimine. Kindlasti aitab sellele kaasa digitaalse teenuse kasutuselevõtt, mis vähendab tunduvalt tööandja halduskoormust. Eelkõige peaks see rõõmustama väikeettevõtjaid,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul tähtsustatakse Eesti ettevõtetes head töökeskkonda varasemast enam, ent arenemisruumi on küllaga. «Töökeskkonnas veedavad inimesed märkimisväärse osa oma ajast. Seetõttu on oluline, et töötamine oleks ohutu ega kahjustaks inimese tervist,» ütles ta. «Eriti näeme, et hätta jäävad väiksemad ettevõtted, kel napib aega, aga sageli ka teadmisi. Soovime olla tööandjatele toeks hea töökeskkonna loomisel ning uus iseteenindus pakub selleks häid võimalusi,» lisas Maripuu.

TEIS on uus täielikult pilvetehnoloogial ja mikroteenustel üles ehitatud e-teenus, mis tähendab, et kui kuskil juhtub tehniline rike või katkestus, siis see ei katkesta terve süsteemi tööd. «Tänu TEIS-ile on võimalik loobuda mitmetest aegunud protsessidest nagu näiteks serverite paigaldamine või ketaste vahetamine ning keskenduda olulistele teenusega seotud arendustele,» selgitas TEHIKu direktor Katrin Reinhold, et tänu sellele aitab uus infosüsteem riigil ka kulusid kokku hoida.

Juba täna kasutatavasse Tööinspektsiooni iseteenindusse luuakse 2021. aastal uus riskianalüüsi töövahend, mis lihtsustab tööandjatel töökeskkonna riskide hindamist. Tööandjale kuvatakse süsteemis tema ettevõtte tegevusalale asjakohased ohud ja antakse ka tüüpilised abinõud nende ohtude maandamiseks. Töövahend aitab tööandjal hinnata, kas pakutud abinõud on juba ettevõttes kasutusel või veel mitte – sel juhul on tööandjal võimalik need tegevuskavasse lisada ja töösse võtta.

Konkreetsed juhised toetavad ja lihtsustavad oluliselt töötervishoiu ja –ohutusnõuete täitmist ettevõttes. Töökeskkonna riskide maandamine on oluline, kuna see vähendab tööõnnetusi ja tervise kahjustumist tööl. Alates märtsist 2021. avaneb ettevõtjatel võimalus oma olemasolev töökeskkonna riskianalüüs iseteeninduse kaudu üles laadida või see iseteeninduses oleva töövahendi abil koostada. Riskianalüüs tuleb hiljemalt 1. septembriks 2021. Tulevikus on kõik töökeskkonna riskianalüüsid koostatud või kättesaadavad TEIS-is.

Infosüsteem on abiks tööinspektoritele järelevalve teostamisel, kuna suure osa tööst saab inspektor ära teha juba tööandjaga iseteeninduse vahendusel suheldes. Infosüsteem aitab tõhustada sihitatud töökeskkonna ja töösuhete järelevalvet, parandada andmekvaliteeti, tagada andmete turvalisus ja muuta andmevahetust kiiremaks. Sellega muutub tööandjate ja inspektsiooni suhtlus kiiremaks ja mugavamaks mõlemale poolele.