Eesti Turismifirmade Liit: ei vasta tõele väited, nagu oleks viiruse levikus peasüüdlane massiline turism

Eesti Turismifirmade Liidu peasekretäri Mariann Luguse sõnul näitab statistika ilmekalt, et turismi kaudu jõuab riiki kordades vähem koroonaviirust kui Eesti siseselt inimeselt inimesele levides.

«Faktilised numbrid kinnitavad, et ei vasta tõele väited, nagu oleks viiruse levikus peasüüdlane massiline turism, mida on vaja iga hinna eest ennetada,» lausus Lugus. «Eesti tänavatel, poodides ja muudes kohtades levib viirus lähikontaktide kaudu märgatavalt rohkem.»

Septembris testiti piiripunktides koos korduvtestidega reisilt saabunud inimesi 13 623 korral ning leiti 60 koroonajuhtu. Seega oli reisilt naasnud inimeste nakatumisprotsent septembris 0,440 protsenti. Terves Eestis viidi läbi reisimisega mitte seotud teste 74 732 korda ning leiti 1117 nakatunut, mis on 1,495 protsenti testitute arvust.

«Ka suhtarvud näitavad, et Eesti sisene nakatunute määr on enam kui kolm korda kõrgem kui reisilt tulnud inimeste hulgas. Professor Irja Lutsar kirjutab 5. oktoobri Postimehes, et kuigi ka lennukis võib nakatuda, on epidemioloogilisest seisukohast ohtlikumad ümberistumised kui otselennud. Puhkusel ja päikesel on immuunsüsteemile positiivne mõju ning paljudes puhkusekohtades pole nakatumine kõrgem kui Eestis,» selgitas Lugus.

«Väga suur osa eestimaalastest on oma reisiotsused edasi lükanud, ilmselt on valdav enamus perekondi otsustanud saabuval koolivaheajal Eestisse jääda. Täna ei räägi me massiturismist, vaid sellest, kuidas pakkuda reisida soovivatele inimestele võimalikult turvalisi, kontrollitud ja vastutustundlikke reisiteenuseid,» lisas Lugus.

Terviseamet on Eesti Turismifirmade Liidule kinnitanud, et reisikorraldajaga, kes on tellinud tšarterlennu, võetakse ühendust, kui lennult leitakse koroonaviirusega nakatunu. Kui ettevõttega ei ole sel teemal ühendust võetud, siis ei ole nende lendudelt nakatunuid tuvastatud. Puhkusereise korraldavad suuremad ettevõtted Novatours ja TEZ Tour kinnitavad, et nende lendudega ei ole haigust riiki toodud.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa 1. oktoobri reisipiiranguid leevendama pidanud käskkirja järgi jäid sõltumata nakkuskordajast Tallinnast avatuks vaid Frankfurdi, Helsingi, Kopenhaageni, Londoni, Riia ja Varssavi lennuliinid. Reisiettevõtetele tähendas see piirangute karmistumist ning juba planeeritud Türgi puhkusereiside tühistamist. Õiguskantsler Ülle Madise soovitas Eesti Turismifirmade Liidul pöörduda käskkirja vaidlustamiseks halduskohtu poole.

Septembris läbi viidud testide tulemused*

Kus ja keda testitud (sh korduvtestid Kokku teste Positiivsed Positiivsete testide osakaal Piiripunktid (välismaalt saabujad) 13623 60 0.440% Muu Eesti (mitte seotud reisimisega) 74732 1117 1.495% Eesti kokku 88355 1117 1.332%

Allikas: Terviseameti vastus infopäringule 06.10.2020