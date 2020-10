Tallinn alustab maski kandmise kampaaniaga

«Tallinnas on koroona levik ulatuslikum, kui see oli kevadel ning viirushaiguste periood on tegelikult alles ees. Seetõttu soovitame rahvarohketes kohtades, näiteks ühistranspordis ja siseruumides kanda viiruse leviku ennetamiseks maski. Kui suudame oma käitumisega viiruse levikut aeglustada, on lootust vältida karme meetmeid, mis elu taas seisma paneksid,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Terviseameti meditsiinijuht Arkadi Popovi sõnul on maski kandmine tõhus profülaktika, mis vähendab vajadust hiljem haigusega võidelda. «Võib jääda petlik mulje, et Covid-19 ei ole ohtlik. Ka sel sügisel on terve hulk inimesi sattunud koroona tõttu haiglasse, mitmed juhitavale hingamisele ja mitu inimest on surnud. Me ei pea olema hirmul, vaid ettevaatlikud. Maski kandmisse peaks suhtuma kui uude harjumusse, millega peame elama vähemalt järgmise kevadeni,» ütles dr Popov.