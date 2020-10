Maris Jesse selgitas, kas esmatähtis on vaktsiini kättesaadavus esmatasandil või apteekides

Sotsiaalministeeriumi poole on alates 2. oktoobrist pöördunud mitmed perearstid murega, et nende tavapärased tellimused apteekidesse gripivaktsiini saamiseks on tagasi lükatud, viidates vaktsiini puudumisele, kirjutab Med24. Samaaegselt alustati gripivastast vaktsineerimist apteekide pindadel, mida kavatsetakse jätkata kuni 15. novembrini.