Viimase staadiumi rinnavähiga patsientidel on nüüd oma teejuht

Raamatust leiab info ja selgitused metastaatilise rinnavähi diagnoosi ja erinevate ravivõimaluste kohta. «Ehkki metastaatilise rinnavähi ehk rinnavähi 4. staadiumi puhul on tegemist vähi kaugsiiretega, ja see tähendab, et inimesel pole enam võimalik täielikult terveneda, suudab arstiteadus paljudel juhtudel haiguse kulgu pidurdada või aeglustada ja haige võib elada oma diagnoosiga aastaid. Selge on aga see, et ravi kestab elu lõpuni. Lõppstaadiumi vähi puhul on kindlasti oluline rääkida ka valuravist ning psühholoogilisest abist,» selgitas patsiendiühingu MTÜ Meeta juhataja Kaisa Sein.

«Igapäevatöös näen, et inimeste huvi oma haiguse iseloomu ja ravivõimaluste vastu on varasemate aastakümnetega võrreldes märgatavalt tõusnud. Tahetakse aktiivselt osaleda oma raviotsuste tegemisel ja see ongi oluline. Seetõttu on eriti teretulnud ja vajalik taoline mahukas inforaamat, mis tõstab patsientide teadlikkust ja võimaldab paremat suhtlust raviprotsessi käigus,» märgib Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurg-onkoloog, rinnavähi multidistsipilinaarse töögrupi juhataja dr Riina Kütner. Raamatu eestindajatele teadaolevalt ei ole ühelgi onkohaigusel sellist põhjalikku patsiendile suunatud inforaamatut.

Lisaks otseselt haigusega seotud infole jagab teaberaamat juhiseid ja nõuandeid, kuidas kohandada haigust ning töö- ja pereelu, kuidas rääkida diagnoosist sõprade ja lähedastega ning ka sellest, mismoodi valmistuda ajaks, mil elutee läheneb lõpule. Inforaamat on jagatud teemade kaupa peatükkideks, teemade lõpus on leheküljed, mida iga raamatu omanik võib kasutada haiguslooga seotud märkmete tegemiseks ja tekkinud küsimuste kirja panemiseks.

«Oma kogemusest tean, et 4. staadiumi vähi diagnoos mõjub inimesele nii ootamatult, et ta ei suuda sel hetkel raviarsti edasist juttu meelde jätta ega ka ise küsimusi esitada. Need tekivad hiljem,» kinnitas MTÜ Meeta juht ja metastaatilise rinnavähi patsient Kaisa Sein, kelle sõnul oli seni võimalik infot saada erinevatelt internetilehekülgedelt ja sedagi osaliselt inglise keeles. Samas ei saa kunagi kindel olla internetist leitava info usaldusväärsuses. «Nüüd on meil teaberaamatu näol olemas põhjalik ja usaldusväärne infoallikas, kus kogu asjassepuutuv teave ühes kohas koos. Eriti hea meel on, et meil õnnestus teaberaamat tõlkida ka vene keelde. MRV on väga mitmekülgne haigus - erinevad on kaugsiiretega hõlmatud organid, erinevad on hormoontundlikkuse tasemed - ilmunud raamatusse on igal patsiendil võimalik panna kirja just tema diagnoosi andmed.»