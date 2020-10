Vaimse tervise spetsialistid õpetavad stressiga toimetuleku oskusi

«Just pikaajaline stressifoon on ohtlik ning võib endaga lõpuks kaasa tuua ärevuse või isegi depressiooni. Ka värsked uuringud näitavad, et kevadise eriolukorra ajal tundsid inimesed tavapärasest suuremat stressi,» rääkis sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. «Ometi on võimalik end stressi suhtes vastupidavamaks muuta ja kui vaimse tervise probleemid on juba ilmnenud, siis kindlasti abi küsida.»