Venemaal varjas ema beebit kuus kuud kapis, oodates lapse nälga suremist

Siseministeeriumi piirkondliku osakonna poolt kommenteeriti, et ema ei pöördunud lapse sünni eel kliiniku poole, mistõttu teadsid tema rasedusest vaid vähesed sõbrad ja abikaasa, kuid viimane jättis naise aasta alguses. Sünnitus toimus kodus, kuid naine ütles sõpradele, et laps suri.

«Poiss vaikis ja lasteaias käiv tüdruk ütles, et neil on nukk, kes oleks nagu elus, kelle nimi on Polina. Kuid keegi ei pööranud sellele tähelepanu: nad arvasid, et kuna tüdruk on väike, ta fantaseeris,» rääkis sõbranna Irina E1.ru-le.