COVID-19 sümptomid, mis võivad tulla üllatusena

Juuste väljalangemine

Koroonahaigel võivad juuksed välja langeda seoses organismi haaranud stressiseisundiga, mida põhjustab viiruse vastu võitlemine, vahendab New York Times . Samas on karvkasvu hõrenemist ehk allopeetsiat täheldatud ka stressiolukordades, mis ei ole otseselt seotud viirusosakeste levikuga organismis – näiteks töö või eraeluga seotud probleemid ja suurenenud mure seoses pandeemia levikuga.

Punetavad silmad

Arstid on märganud, et COVID-19 võib põhjustada silma sidekesta põletikku ehk konjuntiviiti. Sel juhul on silmavalgel näha tugevasti laienenud veresooni, silmanurgas on pisut rähma ja laud on tursunud. Alberta Ülikooli teadlaste uurimustöös soovitatakse koroonaviiruse leviku perioodil teha punetavate silmade puhul koroonatesti.