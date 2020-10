Vaimse tervise päeval kutsuvad spetsialistid Covid-19 pingetega toimetuleku oskusi omandama

Covid-19 näib ohustavat ennekõike füüsilist tervist, kuid suure surve all on praegu ka vaimne tervis. Seetõttu kutsuvad vaimse tervise spetsialistid inimesi üles tänasel vaimse tervise päeval stressiga toimetuleku oskusi omandama.

«Kevadel tehtud Turu-uuringute elanikkonna küsitlusest selgus, et stressi või pinget tundis kuni 79% elanikkonnast. Tervise arengu instituudi tehtud elanikkonna küsitluses tunnistas iga teine vastanu, et tundis eri-olukorra aegu tavapärasest rohkem stressi ja ärevust,» rääkis sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. «Just pikaajaline stressifoon on ohtlik ning võib endaga lõpuks kaasa tuua ärevuse või isegi depressiooni. Ometi on võimalik end stressi suhtes vastupidavamaks muuta ja kui vaimse tervise probleemid on juba ilmnenud, siis kindlasti abi küsida.»