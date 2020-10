Eluohtlik rahvatervise probleem, millest ei parane pooled

Keskmise eluea pikenedes suureneb reieluukaela murdude risk – see suureneb oluliselt alates 70. eluaastast, selgitab Batsinskaja ajakirjas Tervise Meeter. Statistika näitab, et kõigis arenenud riikides kasvab eeldatav eluiga ja elanikkond vananeb märkimisväärses tempos. Hinnanguliselt on 2050. aastaks 21% maailma elanikkonnast üle 60-aastane ja aastaks 2050 prognoositakse enam kui 6 miljonit luumurdu.

«Väga oluline on arvestada, et igapäevane üksluine füüsiline töö ei asenda tasakaalu-, venitus-, lihasjõudlus- ja jõuharjutusi, mis on osa osteoporoosi ennetuse treeningprogrammist. Soovituslikud igapäevased treeningviisid on kõndimine rahulikus tempos, aeglased venitusharjutused, samas vältides järske liigutusi ja pingutades käe-, reie-, tuharalihaseid,» räägib Batsniskaja. Vajalikud on tasakaalule ning koordinatsioonile suunatud harjutused – näiteks varvastele tõusmine ja poosi hoidmine 10 sekundit. Tasakaaluharjutuste tegemisel on oluline jälgida, et keskkond oleks turvaline ja kukkumise oht minimaalne.