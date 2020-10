Neuroloog räägib, mis on peamiseks tasakaaluhäirete põhjuseks

Tasakaalu säilitamiseks peavad normaalselt toimima väikeaju oma paljude ühendusteedega, samuti seljaaju, sisekõrva tasakaaluelund ja perifeersed närvid; oluline on ka nägemine ning liigeste ja lihaste koordineeritud koostöö, selgitas Gross-Paju.

Suur osa vanemas eas esinevatest tasakaaluhäiretest on seotud sisekõrva vananemisega.

Tüüpilised sümptomid on neuroloogi sõnul tasakaalutuse esinemine vähemalt kolme kuu jooksul, kõnnakuhäired, tunne, et «peas on halb tunne», korduvad kukkumised, lisaks tõendid mõlema sisekõrva kahjustusest. Vastavalt uutele diagnoosikriteeriumitele saab presbüvestibulopaatiat diagnoosida alates 60. eluaastast.