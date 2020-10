Tanel Kiik sai aasta seksuaaltervise edendajaks

Eesti Seksuaaltervise Liidu presidendi dr Jaana Belowi sõnul lähtub sotsiaalminister oma tegevuses inimõiguste tagamisest ning seisab kõigi ühiskonnagruppide eest. «Tanel Kiik kaitseb lapsi, noori ja vanu, naisi, erineva seksuaalse identiteediga inimesi, neid, kes meie ühiskonnas kaitset vajavad. Ka valitsuse keerulistes diskussioonides on ta jäänud kindlaks oma seisukohtadele ja väärtustele. Õige inimene õige koha peal,» ütles Below. «Eesti Seksuaaltervise Liit lähtub oma töös samadest põhimõtetest ja seisab hea selle eest, et kõigile, sõltumata soost, vanusest, seksuaalsest orientatsioonist või rassist, oleksid nii inim- kui seksuaalõigused tagatud.»