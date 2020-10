Koroonahaige lähikontaktsete puhul ei käsitleta eneseisolatsiooni, see tähendab kodus püsimise nõude rikkumisena seda, kui inimene lahkub ajutiselt oma viibimiskohast, et hankida igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku, kui muul viisil ei ole see võimalik. Hädavajaliku all mõeldakse eelkõige toitu ja ravimeid.

