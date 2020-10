AITA AIDATA ⟩ Tänasest algab hinnaliste teatripiletite veebioksjon vähihaigete toetuseks

«Vähiravifond Kingitud Elu on näidanud üles imekspandavat pühendumust ja järjepidevust. Nagu on öelnud Merle Karusoo, see on kõige ilusam fond ja ta on aidanud nii paljusid. Kui saame omakorda natukenegi neile kaasa aidata, on hästi. Kuna eelmisel aastal oksjon õnnestus, otsustasime seda korrata,» rääkis Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa.