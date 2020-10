Eestis on ligi veerand miljonit reumahaiget, kellest paljud kannatavad teadmatuse tõttu

Eesti Reumaliidu juht Ingrid Põldemaa tõdes hiljutisel Reumafoorumil, et reumahaigetele on võimalik pakkuda mitmekülgset abi alates töötukassa töötamise toetustest kuni kvartaalse tervisetoetuseni. «Toetusi tuleks aktiivsemalt kasutada,» kutsus Põldemaa haigeid üles initsiatiivi näitama.

Eesti Valu Seltsi president Boris Gabovitš ütles, et iga teine töötav inimene tunneb aasta jooksul seljavalu ja iga viies arstivisiit on seotud seljavaluga. «Kümme protsenti haigetest saab taastusravi, kuid seda peaks saama sada protsenti patsientidest,» juhtis Gabovitš tähelepanu vähesele taastusravisse pöördujate arvule.

Gabovitši sõnul pärsib valu puhul abi saamiseks arsti poole pöördumist levinud väärarusaam, et valuvaigisteid ei tohi võtta. «Parem kannatan, puhkan, laman ja ei tee midagi», väljendas ta patsientide levinud, kuid ekslikku arusaama. «Arvatakse, et liikumine on kindlasti ohtlik ja kahjulik – selg ju valutab! Magatakse põrandal, suitsetamist ja ülekaalu ei peeta miskiks,» luges ta ette levinud teguviise, mis haigust vaid soodustavad.

Arsti sõnul on see vale, sest valuravi on vaja selleks, et taastumine oleks üldsegi võimalik. Ravi foonil peab jätkuma aktiivne eluviis ja tööle tuleb minna esimesel võimalusel. Liikumine ja sport on peamine abi, mis aitab. Kõval alusel magada ei tohi, vaid peab magama ortopeedilisel madratsil. Olulised valu põhjused on kindlasti ka suitsetamine ja liigne kehakaal.