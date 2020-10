Kuidas seada kodus sisse praktiline ja mugav kodukontor?

Koroonaviirus on muutnud suuresti inimeste tööharjumusi – kaugtööst on saanud uus normaalsus ja klassikaline kontor on paljudes ettevõttes asendunud osaliselt kodukontoriga. Töötajate hulgas muutub järjest populaarsemaks töökorraldus, kus säilib kontoris töötamise võimalus, aga soovi või vajaduse korral saab töötaja teha oma tööd ka kodukontoris.