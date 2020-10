Mitte ainult koroona: millised viirused veel sügisel varitsevad ja kuidas neist hoiduda?

Igal sügisel on kuulda, et inimesed keelduvad gripivaktsiinist, sest üks kord tehti ja jäädi seejärel haigeks. Kui küsida, et kas gripp sai laboratoorselt kinnitatud, siis tavaliselt vastatakse, et ei, aga mis see muu olla sai. Viirusi on palju ja võis olla, et inimene nakatus mõne muu viirusega. Gripivaktsiin aitab ennetada hooajaliselt A- ja B-gripi viirusi, kuid teistele viirustele see ei toimi, st nohu ja köha ära ei hoia.