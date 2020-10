ITK: haigena vastuvõtule tulemine tähendab 100 vastuvõtu ära jäämist

Ühe arsti vastuvõttude arv nädalas on veidi üle 100 patsiendi ja kui vastuvõtule tuleb Covid-19 haige patsient, siis see tähendab arstile isolatsiooni ja see omakorda vähemalt 100 inimesele edasi lükatud vastuvõttu. «Kui tehakse veel ka uuring, siis võib see number suureneda, sest ka õde jääb isolatsiooni,» ütleb Ida-Tallinna keskhaigla klienditeenindusjuht Lea Karik. «Lisaks neile on ohus kolleegid, kellega on kokkupuude ja ka teised patsiendid näiteks kabineti ukse taga.»