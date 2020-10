Onkoloogiakliiniku juht räägib, millised võivad olla ühe Eestis levinuma vähi tunnused

Kopsuvähk on üks sagedasemaid vähipaikmeid Eesti inimestel. Meestel on kopsuvähk oma esinemissageduselt 2. ja naistel 3. kohal. Kuna mehed on vähem suitsetama hakanud, siis tõepoolest on alates 90ndate teisest poolest märgatav meeste kopsuvähki haigestumuse pidev langustrend. Naiste kopsuvähki haigestumus on posinud stabiilsena. Sellele vaatamata haigestub Eestis kopsuvähki ligikaudu 800 inimest aastas.