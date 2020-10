Joller taunib tervisetõendite nõudmist: perearstidel ei ole selgeltnägemisvõimet

Eesti perearstide selts teatas täna, et perearstid väljastavad vaid neid tervisetõendeid, mida Eestis kehtivad riiklikud seadused ja määrused nõuavad. Perearstid on nimelt viimasel ajal üha enam kokku puutunud olukorraga, kus erinevad asutused ja organisatsioonid on koroonaviiruse leviku tõttu kehtestanud tõendinõude, mille alusel saab lubada inimese laagrisse, võistlusele või mõnele teisele üritusele.

«On väga meelitav, et teatud isikud peavad perearste jumalateks. Mul on väga-väga kahju pettumust valmistada, aga tegelikult on perearstid tavalised, lihast ja luust inimesed. Perearstidel ei ole selgeltnägemisvõimet, ettenägemisvõimet ega tervendamisvõimet,» kirjutab Joller.

«Te peate teadma, et perearst ei saa öelda, kas inimene saab jooksurajal infarkti või kas trennilapsel on haruldane, potentsiaalselt surmaga lõppev haigus. Me ei saa kinnitada, et kui laps on täna terve, siis on ta seda ka ülehomme, kui ta laagrisse läheb,» selgitab perearst, lisades: «Me tahaksime seda teha, aga teadus ei ole kahjuks veel nii kaugele jõudnud.»

Joller palub postituses lõpetada inimeste jooksutamine ja nende raha kulutamine ja mõelda, ehk saab oma kartust leevendada, kui paluda inimesel iseenda või oma lapse tervise eest vastutus võtta ja kinnitada, et tal või tema lapsel ei ole teadaolevalt vastunäidustusi trennis osalemiseks, maratoni jooksmiseks, suusatamiseks või laagris viibimiseks.