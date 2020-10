Eestis diagnoosita jäänud vähki põdev poiss vajab ravile pääsemiseks 50 000 eurot

Väikest Pavelit vaevasid kevadest saadik jala- ja liigesvalud, tema kehale tekkinud hematoomid suurenesid ning lapse enesetunne halvenes. Ema pöördus erinevate arstide poole nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal. Pavelil diagnoositi küll artriit ehk liigesepõletik, küll luumurd, ta oli ka haiglaravil, kuid lapse kaebused süvenesid ja tegelik diagnoos jäi välja selgitamata.

Augusti lõpus sõitis ema Paveliga Eestist Saksamaale, et paluda sealsete arstide abi. Paraku tuli Düsseldorfi Ülikooli Kliiniku tohtritel tõdeda, et 5-aastase Paveli vaevuste põhjuseks on lümfoom ehk lümfisüsteemi halvaloomuline kasvaja ning laps vajab kiiresti ravi.

Pavel praegu iseseisvalt liikuda ei saa, tal on tugevad jalavalud ja palavik. Saksa arstid on valmis alustama lapse raviga kohe, kuid enne tuleb lapse perel tasuda haiglale nõutud 50 000 euro suurune ettemaks. Paveli ema on lähedaste abiga tasunud haiglale juba uuringute tegemiseks 5000 eurot, ravi maksumus Saksamaal võib aga ulatuda vähemalt 70 000 euroni ning Paveli emal ei ole sellist summat kusagilt võtta. Lisaks tuleb tasuda sealsed eluasemekulud.

Tavapäraselt on Eestis välisravile pääsemiseks vaja arstliku konsiiliumi otsust, Pavelil aga seda kahjuks ette näidata ei ole, sest diagnoosini ta Eestis ei jõudnud. Hetkel on pere ainsaks võimaluseks tasuda kliinikule nõutud 50 000 eurot ning siis pääseks Pavel juba homme keemiaravile.

Pavelit saab aidata helistades Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele ning teie poolt valitud annetussumma lisatakse teie sama kuu telefoniarvele. Sobiva summa annetamiseks tuleks helistada vastavale annetusnumbrile: helistades 900 5025 , annetad 5 eurot

, annetad 5 eurot helistades 900 5100 , annetad 10 eurot

, annetad 10 eurot helistades 900 5500, annetad 50 eurot Aidata saab ka tehes annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja märkides selgitusse «Pavel»: Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligikaudu nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks siin aadressil.