Apteekides on nädala jooksul gripivaktsiini saanud ligi 3000 inimest

«Apteekides vaktsineerimine on olnud populaarne kõigil aastatel. Inimesed hindavad apteegis vaktsineerimise puhul kõrgelt mugavust, sest apteegid on pika lahtiolekuajaga ja asuvad ligipääsetavates kohtades. Sel aastal on inimeste kõrgendatud huvi kindlasti tingitud ka levivast Covid-19 viirusest ning soovitakse end igakülgselt kaitsta,» tõdes Rootslane.

Ravimiameti andmetel on Eestisse toodud 153 000 doosi gripivaktsiini, mis on kogu hooajaks planeeritud kogus. Eelmisel aastal vaktsineeriti Eestis terviseameti andmetel 132 000 inimest. Siinjuures on oluline teada, et vaktsiinide koguseid planeeritakse juba varakevadel ja selleks, et saada soovitud kogus vaktsiini, tuleb esitada prognoosid õigeaegselt.