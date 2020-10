SYNLAB avas koroonaviiruse teise laine leevendamiseks spetsiaalse veebilehe

Uuel veebilehel saavad koroonaviiruse testi saatekirjaga inimesed endale ise broneerida proovi andmiseks aja. Tänu spetsiaalsele rakendusele ei pea aja broneerimiseks ootama testimiskeskuse kõnet. Kahe nädalaga on uut iseregistreerimise võimalust kasutanud juba ligi 4000 inimest ehk 17 protsenti kõigist, kes on saanud perearsti saatekirja. Tänu Medicumi ja SYNLABi loodud isebroneerimise süsteemile saab testimise kõnekeskus nüüd kiiremini helistada kõigile neile, kes ise veebis broneeringut mingil põhjusel teha ei saa ja ka need inimesed pääsevad kiiremini testima.

SYNLABi Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp: «Arvestades, et liigume järjest lähemale külmetushaiguste kõrgperioodile, ei ole teise viiruslaine tipphetk tõenäoliselt veel kätte jõudnud. Samal ajal on tekkinud mitmeid testimisega seotud müüte, mis raskendavad viiruse peatamist. Seetõttu pingutame just praegu selle nimel, et testimise kohta leviks õige info ning inimeste ja ettevõtjate jaoks oleks kõik vajalikud sammud lihtsalt leitavad, et testimine oleks kõigi jaoks võimalikult arusaadav ja kiire.»