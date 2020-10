Arkadi Popov selgitas, mis muudab Covid-19 salakavalaks

Popov selgitas ERRis, et kuigi lähikontaktiks peetakse väiksemalt distantsi kui kaks meetrit ja pikemat aega kui 15 minutit, sõltub viiruseosakeste kandumine haigelt tervele nii keskkonnast (siseruum või tänav), suhtlemisviisist (valju rääkimine võimendab osakeste lendumist) kui ka sellest, kuivõrd tugev on nakatumata inimese immuunsüsteem.