Arstiteaduskonna aastapäeval tutvustatakse ligi 100 teadustööd

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lemberi sõnul on arstiteaduskonna aastapäev olnud traditsiooniline kohtumispaik valdkonnaga seotud inimestele ja näost näkku kokkusaamisel on olnud hindamatu väärtus.

«Meie eelistus oleks olnud korraldada aastapäev traditsioonilisel viisil. Siiski peame tänavu lähtuma inimeste ohutusest, mistõttu on aastapäev kolinud virtuaalsesse keskkonda. Ühelt poolt võtab see meilt võimaluse näost näkku suhelda, ent teisalt loob võimaluse tutvustada valdkonnas tehtavat teadustööd palju laiemale auditooriumile, sest virtuaalruum mahutab osalema ja kuulama kõik huvilised,» ütles Lember. Ta avaldas lootust, et juba tuleval aastal saab jätkata traditsioonilise aastapäevaga.