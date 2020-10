Ühekordse maski taaskasutaja riskib mitme haigusega

«Kui me seda pidevalt ja korduvalt kasutame, siis loomulikult mikroobid, hallitus ja erinevad seened sinna peale kogunevad ja see oleneb lõpuks keskkonnast, kus me seda maski kasutame ja kus me seda maski lõpuks hoiustame,» selgitas Eesti keskkonnauuringute keskuse andmeanalüüsi grupi juhataja Marek Maasikmets.