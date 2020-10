Riikliku vähitõrjeplaani avalik arutelu toimub detsembris

TAI teatel näitab rahvusvaheline kogemus, et hästi läbimõeldud ja juhitud vähitõrjeplaan aitab vähendada vähikoormust ühiskonnas ja parandada vähipatsientidele ning nende lähedastele pakutavaid tervishoiuteenuseid, sõltumata ressursside suurusest, mida riigil on võimalik panustada. «Eestis on peamisteks probleemideks vähijuhtude arvu jätkuv suurenemine, põhjuseks nii rahvastiku vananemine kui elustiiliga seotud riskitegurite suurenev levimus ja asjaolu, et suur osa vähijuhte diagnoositakse endiselt hilises staadiumis. Et Eesti vähipatsiendid elaksid pärast vähidiagnoosi sama kaua kui patsiendid Euroopa juhtivates riikides, tuleb leida võimalusi kvaliteetse ja õigeaegse diagnostika ning ravi kättesaadavuse parandamiseks ja ka efektiivsuse tõstmiseks,» selgitas Kaire Innos, TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja.