Vähiraviks 50 000 eurot vajanud väike Pavel pääses Saksamaale ravile

«Loodame väga, et nüüd, kui diagnoos on teada ja esimesed raviprotseduurid saavad tehtud, Paveli seisund kiiresti paraneb ning ta saab tulla tagasi Eestisse ja jätkata ravi juba siinsete tohtrite käe all,» seisab lastefondi teates.

Tavapäraselt on Eestis välisravile pääsemiseks vaja arstliku konsiiliumi otsust, Pavelil aga seda ette näidata ei olnud, sest diagnoosini ta Eestis ei jõudnud.

Augusti lõpus sõitis ema Paveliga Eestist Saksamaale, et paluda sealsete arstide abi. Paraku tuli Düsseldorfi ülikooli kliiniku tohtritel tõdeda, et viieaastase Paveli vaevuste põhjuseks on lümfoom ehk lümfisüsteemi halvaloomuline kasvaja ning laps vajab kiiresti ravi.