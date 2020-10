Autistist tütre erihoolekande tarvis 25 000 eurot vajav ema: Arina on valusalt kaitsetu

«Me kõik rõõmustame lapse esimeste iseseisvate sammude üle. See on tasu unetute ööde eest ja ohutuse pant. Mõnikord aga ei saa laps terviseprobleemide tõttu mitte kunagi iseseisvaks,» alustab Irina oma tütre lugu.

«Arina on päikseline ja seltskondlik, kuid valusalt kaitsetu. Lasteaias luges ta rõõmsalt pikki luuletusi, mille fenomenaalse kiirusega pähe õppis. Probleemid ilmnesid koolis. Selgus, et Arina suudab tekste hõlpsalt pähe õppida, kuid ei mõista nende tähendust. Järgmisel aastal läks Arina uuesti esimesse klassi, siis aga erikooli, kus ta õpib senini. Arinat ei saa üksi koju jätta ega tänavale lubada, isegi mitte lähimasse poodi,» kirjeldab ema.

Täna on perele abiks kool, mille juures on õpilasmaja viieks päevaks nädalas. Peagi aga seisab pere küsimuse ees, mis saab pärast kooli lõpetamist?

Lapsevanemate algatusel, kelle peres kasvab erivajadusega laps ning Euroopa fondide, Eesti riigi ja Autismifondi toel on valmimas erihoolekandekodud – Liikva Päikeseküla Harku vallas. Seal saaks Arina oma toa majas, kus elab kümme tema eakaaslast, kellel kõigil on mõõdukas, raske või sügav vaimne alaareng. Tal oleks seal ööpäevaringne pidev järelevalve ja hool. Oma päevi sisutaks Arina aia- ja käsitööga; samuti saaks rehabilitatsiooniteenuseid ja nädalavahetustel koju tulla.

«Osamaks, mis tagab lepingu ja koha kogu eluks, on 25 000 eurot. See summa käib meie perele kaugelt üle jõu. Ma töötan palju, kuid olen üksikema ja lisaks Arinale kasvab peres kaks nooremat last. Pangalaenu me paraku ei saa, sellist summat koguda ei suuda,» jagab Irina.