Eestis ringlevad rinoviirused – gripiviirust ei ole veel leitud

Eestis on haigestumuse intensiivsus madal ja iseloomulik praegusele aastaajale. Nakatunute arvu osas maakondades suuri erinevusi ei ole.

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on grippi haigestumise intensiivsus madal Euroopa regiooni kõikides riikides. Püsivat gripiviiruse levikut ei ole veel täheldatud üheski riigis.

Rinoviirustele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel ka valulik kurk. Lastel võivad lisanduda köha ja palavik. Umbes 30–40 protsendil täiskasvanutest on niinimetatud külmetushaiguste põhjuseks just rinoviirused.