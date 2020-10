Teadlastel on häid uudiseid koroonapositiivsetele sünnitajatele

Medical Dailys kajastatud uurimuses jälgiti kahes New Yorgi haiglas 101 vastsündinut, kelle emad olid nakatunud koroonaviirusega. Märtsist aprillini toimunud uuringu käigus selgus, et uuritud imikutest vaid kaks andsid positiivse koroonaproovi. Kuigi teadlased ei suutnud kinnitada, kas nad nakatusid enne või pärast sündi, jäid nii kaks nakkusega last kui ka ülejäänud 99 last kahenädalase jälgimisperioodi jooksul terveks.