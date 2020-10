Hiinast Venemaani: kuidas laste toitumismustrid piirkonniti varieeruvad?

Alatoitumus on muutumas globaalseks probleemiks, tõdeb algatus Nestlé for Healthier Kids, mis on selle probleemi leevendamise oma südameasjaks võtnud.

Mitmetes arenevates riikides on alatoitumus, sealhulgas mikrotoitainete defitsiit, juhtivateks riskifaktoriteks haiguste ja imikute suremuse puhul. Ülekaalulisus on samuti muutumas üha tõsisemaks probleemiks. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on sellest probleemist mõjutatud juba üle 340 miljoni lapse ja nooruki üle kogu maailma – murettekitav statistika, arvestades, et ülekaalulisus tõstab oluliselt diabeedi, südame- ja veresoonkonna haiguste ning kõrge vererõhu riski.