Perearstid imestavad: kuhu kadus Eestisse jõudnud gripivaktsiin?

Kui eelmisel gripihooajal sai vaktsiin perearstikeskustes otsa jaanuari alguses, siis nüüd, kui koroonapandeemia tõstis inimeste huvi gripivaktsiini vastu, on vaktsiinid otsas juba oktoobris.

Perearstide Selts avaldas sotsiaalmeedia vahendusel lootust, et peagi on gripivaktsiin kättesaadav kõikidele perearstidele ja nende patsientidele. Sotsiaalministeerium saatis hulgimüüjatele ja apteekidele märgukirja, milles nendib, et perearstidele tuleb vaktsiini kättesaadavus tagada võrdselt apteekidega, kus samuti vaktsineeritakse inimesi gripi vastu.