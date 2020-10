OTSEÜLEKANNE ⟩ Farmatseutiline nanotehnoloogia püüdleb täiustatud ravimite poole

Tänapäeval on välja töötatud mitut tüüpi täiustatud nanokandursüsteeme nii ravi-, diagnostika- kui ka kujutiste loomise rakenduste jaoks. Tartu ülikooli farmaatsia instituudi farmatseutilise nanotehnoloogia professor Jyrki Tapio Heinämäki loetles, et sellised süsteemid hõlmavad näiteks polümeerseid nanoosakesi, tahkeid lipiidseid nanoosakesi, liposoome, nanokristalle, nanokiude, polümerisoome, etosoome, nanomitselle, dendrimeere, kvantpunkte, süsiniknanotorusid.

Heinämäki kirjeldas, et nanoravimid on äärmiselt väikesed ja kompleksed süsteemid. Seepärast on farmatseutilise nanotehnoloogia peamine raskus suurendada teaduspõhist mõistmist nende ainulaadsest keemiast, koostisest (ka nanotootmisest) ja iseloomustamisest (nanomeetria). Sama tähtis on ka mõista nende käitumist in vitro ja in vivo.