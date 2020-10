OTSEÜLEKANNE ⟩ Eesti teadlased räägivad neuroloogia ajaloost ja uutest arengutest

Ludvig Puusepa laiahaardeline tegevus nii neuroloogia kui ka neurokirurgia valdkonnas on olnud kliiniku edasise tegevuse aluseks. Sarnaselt tänapäevale, tegeleti kliiniku algusaegadel paralleelselt neuroloogiliste ja neurokirurgiliste haigete ravimise, akadeemilise teadustöö ja arstide õpetamisega. Praeguseni tegutseb Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi närvikliinik ühtsena Tartu ülikooli kliinikumi närvikliinikuga.

Neuroteadused praegu

Pille Taba sõnul on Eesti neuroteadustel hea alus ja traditsioon, millelt edasi areneda. Aastate jooksul on kujunenud väga hea koostöö nii kliinilise kui ka baasteaduste valdkonnas, ühelt poolt Tartu Ülikooli biomeditsiini teadlastega, ning ka teadlastega rahvusvahelistest võrgustikest.

Eesti neuroteadlaste peamisteks teadusteemadeks on olnud ajuveresoonte haigused, neurodegeneratiivsed haigused, epilepsia, polüskleroos, peavalu, trauma ja ajukasvajad.

Teadusega käsikäes on arendatud kliinilist tegevust: avatud on insuldikeskus, kasutusele võetud innovaatilisi operatsioonimeetodeid ning laiendatud krooniliste haiguste meeskonnakäsitlust. Kliiniku jätkuva teadustöö toeks on olnud edukus teadusgrantide taotlemisel ja osalemine rahvusvahelistes konsortsiumides, mis omakorda tugineb varasemale tegevusele.